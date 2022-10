Veja resultados das votações para governador nos estados do Nordeste

Compartilhe















A eleição para governador foi definida no primeiro turno das eleições, neste domingo (2), em cinco estados do Nordeste. Em outros quatro, a disputa ficou para o segundo turno, no próximo dia 30 de outubro. Veja os resultados abaixo:

Votação para Governador na Paraíba

João Azevêdo (PSB) e Pedro Cunha Lima (PSDB) vão disputar o cargo de governador da Paraíba no segundo turno. João ficou em primeiro lugar na disputa, com 39,65% dos votos válidos, e Pedro veio em seguida, com 23,90% dos votos.

Votação para Governador em Alagoas

Em Alagoas, também vai haver disputa no segundo turno, entre os candidatos Paulo Dantas (MDB) e Rodrigo Cunha (União). Paulo ficou em primeiro lugar na disputa, com 46,64% dos votos, e Rodrigo veio em seguida, com 26,79% dos votos.

Votação para Governador na Bahia

Também vai haver disputa em segundo turno na Bahia, entre os candidatos Jerônimo (PT) e ACM Neto (União). Jerônimo ficou em primeiro lugar na disputa, com 49,43% dos votos, e ACM Neto veio em seguida, com 40,81% dos votos.

Votação para Governador no Ceará

Elmano de Freitas (PT) foi eleito governador do Ceará em primeiro turno. Ele obteve 54,02% dos votos. Enquanto Capitão Wagner (União) ficou em segundo lugar, com 31,72% dos votos.

Votação para Governador no Maranhão

Carlos Brandão (PSB) é o novo governador do Maranhão, com 51,25% dos votos. Já Lahesio Bonfim ficou com o segundo lugar, com 24,89% dos votos.

Votação para Governador em Pernambuco

Pernambuco também ainda não tem um novo governador eleito. Disputam o cargo, no segundo turno, Marília Arraes (Solidariedade) e Raquel Lyra (PSDB). Marília ficou em primeiro lugar na disputa, com 23,97% dos votos, e Raquel veio em seguida, com 20,58% dos votos.

Votação para Governador no Piauí

Rafael Fontenele (PT) foi eleito o governador do Piauí, com 57,17% dos votos. Silvio Mendes (União) ficou em segundo lugar na disputa, com 41,63% dos votos.

Votação para Governador no Rio Grande do Norte

Fátima Bezerra (PT) foi eleita governadora do Rio Grande do Norte em primeiro turno, com 58,31% dos votos. A segunda posição foi ocupada por Fabio Dantas (Solidariedade), com 22,22% dos votos.

Votação para Governador em Sergipe

A eleição para o governo de Sergipe só vai ser decidida no segundo turno. No primeiro turno das eleições, Rogério Carvalho (PT) foi o mais bem colocado na disputa, com 44,70% dos votos. Ele disputará com Fábio (PSD), que obteve 38,91% dos votos.

