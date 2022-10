Juliette e Flay criticam ofensas ao Nordeste após 1º turno

Compartilhe















Após a apuração do primeiro turno das eleições de 2022, que aconteceu neste domingo (2), o Nordeste foi alvo de comentários ofensivos por causa do percentual de votos do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve maioria dos votos na região. As paraibanas Juliette e Flay utilizaram as redes sociais para rebater.

Juliette comentou no Twitter sobre o assunto e incentivou uma reflexão sobre o quanto o preconceito com os nordestinos ainda é algo forte. “E os ataques xenofóbicos só continuam. Excelente oportunidade para refletir o quanto isso ainda é forte na nossa sociedade”.

Foto: Reprodução/Twitter (@juliette)

Flay, por sua vez, também se posicionou e escreveu “DESPEITO, ESCROTIDÃO E PRECONCEITO”.

Um dos comentários foi feito pela influenciadora e joalheira Lydia Leão Sayeg, que escreveu “Parabéns aos eleitores do Nordeste que votam no Pt e depois vão para SP ‘atrás de uma vida melhor…’. E ai reclamam que PRECISAM MORAR EM MORROS( destruindo a mata atlântica, digo, no RJ por exemplo…) NÃO ENTENDO. NÃO ENTENDO”, concluiu.

Foto: Reprodução/Instagram (@lydiasayeg)

Já o comentarista Rodrigo Constantino chamou o Nordeste de “Cuba do Sul” e escreveu: “Temos uma conclusão clara nessas eleições: a parte do país que mais recebe assistencialismo decide sobre a parte do país que mais produz para o PIB”. Em outro comentário, que não teve a autoria identificada pelo JORNAL DA PARAÍBA, uma pessoa sugeriu tirar a televisão do Nordeste.

Foto: Reprodução/Redes sociais

Flay

juliette freire

nordeste

preconceito regional

Jornal da Paraíba

Em observância à Legislação Eleitoral, o Jornal da Paraíba não publicará os comentários de nossos internautas. Nosso Jornal entende a necessidade de se garantir a isonomia eleitoral, de modo que voltará a exibir tal espaço após o período eleitoral.

Leia também

Cultura

Compositores paraibanos processam João Gomes por suposto plágio em ‘Eu Tenho a Senha’

Judivan Macedo e Acrizio de França dizem que a melodia é a mesma de ‘Volta Seu Luiz’, criada por eles em 2012.

Cultura

Mostra Rádio em Movimento: Roberto Nascimento vence na Paraíba

Obra ‘Patos Falando Mais Alto Para Mais Longe’ estará exposta no Museu Nacional da República, em Brasília, durante a comemoração dos 60 anos da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT).

Cultura

Inscrições para o Prêmio Literário José Lins do Rego são abertas; confira edital

Escritores interessados em participar do concurso podem enviar obras até 24 de outubro.

–>

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter