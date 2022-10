Eleições 2022: Candidatos ao governo da Paraíba votam neste domingo (2)

Compartilhe















A Paraíba tem oito candidatos ao governo nas Eleições 2022, cujo primeiro turno acontece neste domingo (2). A maioria dos candidatos votou pela manhã. Veja a sequência e as declarações de cada um no decorrer do dia.

Siga em tempo real a votação do primeiro turno na Paraíba

Nilvan Ferreira

Nilvan Ferreira (PL), após votação neste domingo (2), em João Pessoa. Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

Nilvan Ferreira, candidato ao governo da Paraíba pelo PL, foi o primeiro a votar neste domingo (2), por volta das 9h45. O candidato votou na Escola Municipal Seráphico da Nóbrega, no bairro de Manaíra, em João Pessoa.

“Fiz minha parte, meu papel, fui um guerreiro no sentido de dizer que a Paraíba não aguenta mais João Azevêdo, não aguenta mais os Cunha Lima, não aguenta mais Veneziano. A Paraíba quer o novo. O estado vai mudar, vai se libertar, e hoje é um dia muito importante perante a consciência das pessoas. Se nada mudar, vamos continuar sendo o estado atrasado que nós somos por culpa da classe política desse estado”, declarou o candidato.

João Azevêdo

João Azevêdo, candidato ao governo da Paraíba, vota nas Eleições 2022 — Foto: Antônio Vieira/TV Cabo Branco

João Azevêdo, candidato ao governo da Paraíba pelo PSB, votou neste domingo por volta das 9h50. O candidato votou no Iso Colégio e Curso, no bairro Jardim Oceania , em João Pessoa.

“Acima de tudo tem que ser feito com muita tranquilidade, muita paz, muito respeito ao contraditório. Pessoas não pensam iguais, pessoas têm opiniões diferentes, e isso tem que ser respeitado. E coisas que não cabem na democracia é violência, intransigência… Isso é o que a gente mais que combater no processo democrático. Eu espero verdadeiramente que a gente tenha as eleições mais tranquilas aqui da Paraíba nos últimos anos”, disse o candidato.

Adjany Simplicio

Adjany Simplicio (PSOL) voltou pela manhã na UFPB após enfrentar mais de uma hora de fila. Foto: Marques de Souza/TV Cabo Branco

Adjany Simplicio, candidata ao governo da Paraíba pelo PSOL, votou neste domingo por volta das 11h10. A candidata chegou ao local de votação, na Central de Aulas das Universidade Federal da Paraíba (UFPB), às 9h50 e aguardou cerca de uma hora na fila.

Veja também Saiba como será o esquema de ônibus e trânsito em João Pessoa nas Eleições 2022

“A gente acordou cheio de energia, cheio de vontade de esperançar, de mudança. A gente acredita que vai ter muita mudança agora nesse cenário, a partir do resultado das eleições, e que a gente possa estar retomando o respiro necessário para a democracia, para a gente se organizar, se fortalecer em direito, na luta das mulheres também”, declarou a candidata.

Veneziano Vital do Rêgo

Veneziano Vital, candidato ao governo da Paraíba pelo MDB, votou em Campina Grande. Foto: Waléria Assunção/TV Paraíba O candidato Veneziano Vital, do MDB, votou na manhã deste domingo (2) por volta das 11h. O candidato votou na Escola Municipal Roberto Simonsen, no bairro São José, em Campina Grande. “Temos buscado apoio popular. Ainda não há uma agenda e sou muito pés ao chão, estou muito confiante por tudo aquilo que eu pude expor. A gente acompanha internamente, sabemos as realidades internas, o processo tem se configurado em projeção de apoio a esse projeto, àquilo que nós temos defendido nessa parceria com Lula e com aquilo que desejamos de diferente para o nosso país e para o estado. Os números (do Ipec) convergem aos que já tínhamos e internamente temos projeções ainda melhores”, declarou o candidato.

Pedro Cunha Lima

Pedro Cunha Lima, candidato ao governo da Paraíba pelo PSDB, votou em Campina Grande / Foto: Artur Lira/TV Paraíba

O candidato ao governo da Paraíba pelo PSDB, Pedro Cunha Lima, aguardou na fila e votou por volta das 13h50 deste domingo (2). O candidato votou no Colégio Lourdinas, no bairro Jardim Tavares, em Campina Grande.

“Estou confiante que a gente vai pro segundo turno e que com a força dessa verdade a gente vai vencer essa eleição pra chegar na etapa mais importante, que não é a eleição, o momento mais importante é a hora de honrar uma expectativa. Estou muito confiante, me dedicando por inteiro e contando com a soma de muita gente que está ao nosso lado”, afirmou o candidato.

candidatos

Eleições 2022

governo da paraíba

primeiro turno

votação

Jornal da Paraíba

–>

