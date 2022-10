Paraíba prorroga campanha de vacinação contra poliomielite até 31 de outubro

Compartilhe















A Paraíba prorrogou a campanha de vacinação contra poliomielite, destinada para crianças menores de 5 anos, até o dia 31 de outubro.

A medida foi adotada porque o estado não atingiu a meta preconizada pelo Ministério da Saúde (MS). A estimativa era imunizar 227.851 crianças, mas até o dia 30 de setembro, 204.552 foram vacinadas, o que representa 89,77% do público-alvo.

A meta preconizada pelo MS para essa vacina é de 95% do público-alvo. Dos 223 municípios paraibanos, 172 atingiram ou superaram esta marca e 51 ainda não conseguiram alcançar a estimativa. Em todo estado, mais de 23 mil crianças com idade até 4 anos não foram vacinadas contra a doença.

Veja também Saiba onde se vacinar no último dia de campanha contra a poliomielite em João Pessoa e Campina Grande

Os cinco municípios que aparecem com as piores coberturas vacinais contra pólio até o dia 30 de setembro são Campina Grande, com 68,15%; Imaculada, com 69,74%; João Pessoa, com 71,62%; Quixaba, com 73,02% e Mãe D’água, com 73,73%.

São José de Princesa, Pilar, Alcantil, Lastro e Areia de Baraúnas estão no topo da lista, com coberturas que variam entre 129,86% e 115,74%.

