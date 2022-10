Confira a ordem de votação na urna eletrônica para as Eleições 2022

Compartilhe















O primeiro turno das eleições acontece neste domingo (2). Os eleitores vão às urnas para escolher os chefes do Poder Executivo federal e estadual, e os membros das assembleias estaduais, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Saber a ordem de votação na urna eletrônica é muito importante para evitar confusões ou até mesmo a anulação do voto.

A votação na urna obedece a seguinte ordem:

deputado federal;

deputado estadual;

senador;

governador;

presidente da República.

Essa ordem não pode ser alterada. Isso significa que, para chegar a vez de votar para presidente da República, por exemplo, é necessário ter votado – seja num candidato, seja em branco ou nulo – em todos os cargos anteriores. É importante destacar votar nulo ou em branco para outros cargos não anula o voto dado a um único candidato específico.

Saiba a diferença entre voto branco e voto nulo

Veja também Horário de votação é diferente na Paraíba em 2022; confira a mudança

A eleitora ou o eleitor deve ler com atenção na tela da urna eletrônica o cargo que está sendo indicado para votação. Isso porque, se um número errado for digitado – por exemplo, o número de um deputado estadual no campo destinado para deputado federal –, a urna entenderá que a pessoa deseja anular o voto. Portanto, a sugestão é levar uma lista com os números dos candidatos escolhidos escrita na ordem em que eles aparecerão, a chamada “cola eleitoral”, que é permita na cabine eleitoral.

