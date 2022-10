Aplicativo e-Título só pode ser emitido até este sábado (1º)

Compartilhe















Termina às 23h59 deste sábado (1°) o prazo para baixar o aplicativo e-Título e usá-lo no primeiro turno das Eleições 2022. O documento eletrônico, que substitui o tradicional título de eleitor em papel, não será emitido no dia da votação.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no domingo (2), dia do pleito, o sistema estará indisponível para validação dos dados dos eleitores e volta a ser liberado na segunda-feira (3).

O app tem várias funcionalidades, como consultar o local de votação e apresentar uma justificativa para a ausência. É preciso que o eleitor já tenha um registro na Justiça Eleitoral para liberar o título online, que pode ser acessado a qualquer momento.

O uso do documento digital não é obrigatório e, no dia da eleição, o eleitor pode apresentar um documento oficial.

No eventual segundo turno, marcado para 30 de outubro, a regra permanece a mesma, e só será possível tirar a via digital até a véspera, ou seja, 29 de outubro. O download do app é gratuito e pode ser baixado em celulares Android (neste link) e em iPhones (neste link).

Para a emissão do título virtual é preciso que o eleitor tenha os dados pessoais em mãos para preencher as informações solicitadas na ferramenta.

O eleitor também pode conseguir acesso ao seu local eleitoral e seção através do número WhatsApp da Justiça Eleitoral: 35121500. É só enviar o número de CPF que uma mensagem é retornada com as informações.

*Com informações do g1

Veja também Universidades devem alterar funcionamento em virtude das Eleições 2022

e-título

Eleições 2022

Lua Lacerda

Cajazeirense no litoral paraibano.

Em observância à Legislação Eleitoral, o Jornal da Paraíba não publicará os comentários de nossos internautas. Nosso Jornal entende a necessidade de se garantir a isonomia eleitoral, de modo que voltará a exibir tal espaço após o período eleitoral.

Leia também

ELEIÇÕES 2022

Veja o que pode e o que não é permitido no dia da eleição

Os eleitores podem se dirigir às urnas a partir das 8h e até as 17h. É preciso ficar atento para alguns critérios que são estabelecidos pela Justiça Eleitoral.

ELEIÇÕES 2022

Veja a agenda dos candidatos ao governo da Paraíba neste sábado (1º)

Estado tem 8 candidatos na disputa eleitoral. Votação acontece no dia 2 de outubro.

ELEIÇÕES 2022

Eleições 2022: Campina Grande terá viagens gratuitas de ônibus no 1º turno

Para ter acesso gratuito aos ônibus no domingo, o usuário precisará apresentar o cartão Vale Buscard e o título de eleitor.

–>

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter