Saiba como será o esquema de ônibus e trânsito em João Pessoa nas Eleições 2022

Compartilhe















O plano operacional de transporte público e trânsito em João Pessoa para o próximo domingo (2), primeiro turno das Eleições 2022, foi definido pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana da cidade. Segundo o órgão, as linhas de ônibus vão funcionar mantendo 70 veículos em circulação.

De acordo com a Semob, cerca de 80 agentes de mobilidade estarão espalhados pela cidade ao longo do dia, viabilizando desvios e garantindo o fluxo. Além disso haverá interdição aos arredores do Fórum Eleitoral, no bairro de Tambiá; do Tribunal Regional Eleitoral, no Centro; do IFPB (antigo Cefet), em Jaguaribe; do Colégio Olívio Ribeiro, nos Bancários; do colégio Oscar de Castro em Cruz das Armas.

Além dos bloqueios, haverá monitoramento constante e intervenções nos colégios Oscar de Castro, José Lins do Rego, Geo Tambaú, Alice Carneiro, Leonel Brizola, Meta e Master.

No transporte público, as empresas concessionárias devem operar com quadro de horário extraordinário, mantendo 70 linhas em circulação. As linhas 1500, 5100, 3200 e as 401, 504, 523 serão reforçadas com mais veículos.

A Semob-JP orienta que os eleitores procurem votar em horários alternativos, evitando congestionamentos e grande movimentação, que geralmente ocorre em horários próximos ao início e ao fim da votação.

Veja também Debate na Rede Paraíba: o que é verdade e o que é falso dito pelos candidatos a governador da PB

Pontos de interdição no trânsito de João Pessoa nas Eleições 2022:

Fórum Eleitoral – A partir das 6h, haverá o isolamento total da Rua Prof. Batista Leite. Na Rua Dep. Odon Bezerra haverá isolamento das vagas de estacionamento localizadas entre a Fundação de Atendimento Comunitário (FAC) e a Secretaria Municipal de Turismo (Setur), direcionando o uso para veículos do TRE.

TRE – A partir das 6h, haverá a interdição da Avenida Princesa Isabel com a Avenida Monsenhor Walfredo Leal. Na Avenida Pedro I, a faixa da esquerda estará isolada e a da direita, livre para circulação.

IFPB- A partir das 6h, será bloqueada a Avenida 1º de Maio, no trecho entre as ruas Generino Maciel e Carmelo Rufo.

Colégio Papa Paulo VI – A partir das 6h, será bloqueado o trecho da Avenida José Tavares localizado entre as avenidas Cruz das Armas, Centenário e Benjamim Lira.

Colégio Olívio Ribeiro Campos – A partir das 6h, será implantada mão única de circulação na Rua Esmeraldo Gomes Vieira.

Nos trechos interditados, será autorizada apenas a circulação de veículos para moradores locais, viaturas caracterizadas, pessoas com deficiência que irão votar e servidores a serviço do pleito eleitoral. A Semob-JP disponibiliza os números 118 e 98760-2164 para que a população possa acionar as equipes em caso de problemas na circulação de trânsito.

Eleições 2022

ônibus

semob

transporte público

Jornal da Paraíba

Em observância à Legislação Eleitoral, o Jornal da Paraíba não publicará os comentários de nossos internautas. Nosso Jornal entende a necessidade de se garantir a isonomia eleitoral, de modo que voltará a exibir tal espaço após o período eleitoral.

Leia também

ELEIÇÕES 2022

Lei Seca: venda de bebidas alcoólicas não vai ser proibida na Paraíba nas Eleições 2022

Até o momento, nenhuma portaria que proíba a venda de bebidas no estado durante este pleito foi publicada.

ELEIÇÕES 2022

Veja a agenda dos candidatos ao governo da Paraíba nesta sexta-feira (30)

Estado tem 8 candidatos na disputa eleitoral. Votação acontece no dia 2 de outubro.

ELEIÇÕES 2022

Presos por crimes eleitorais na PB vão ser levados para a sede da Polícia Federal

Nos demais crimes, autores serão levados para Central de Flagrantes ou delegacias seccionais.

–>

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter