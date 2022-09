Campinense terá elenco mais enxuto para a temporada 2023, com 28 jogadores

Compartilhe















A queda de divisão do Campinense na atual temporada é página virada. O momento é de reestruturação, visando o ciclo de 2023, que seguirá com Flávio Araújo no comando técnico. Flávio revelou que deve trabalhar com cerca de 28 jogadores no elenco, número inferior a média de 2022, que chegou a ter 40 nomes.

São quatro competições para o Campinense disputar em 2023: Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Paraibano e Série D do Brasileiro. Com um orçamento mais curto, de cerca de R$ 140 mil, como revelou a diretoria do clube, a tendência é que o elenco seja mais enxuto, segundo o técnico Flávio Araújo. Em 2022 o grupo chegou a passar da marca de 40 peças.

“Nós definimos que o elenco contará com 28 atletas, e estabelecemos um número de jogadores para cada posição. Pode oscilar, chegando no máximo a 30 atletas”, disse Flávio.

Flávio Araújo seguirá no comando da Raposa, após finalizar a Série C pelo clube | Foto: Samy Oliveira / Campinense

A montagem do elenco da Raposa deve ser finalizada em novembro, com a pré-temporada iniciando na primeira semana de dezembro. A previsão é que o Campeonato Paraibano comece no dia 15 de janeiro. Já a Copa do Nordeste ainda segue sem data definida para iniciar.

Izabel Rodrigues

Radialista e repórter esportiva.

