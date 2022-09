Banco Carrefour oferece 5 mil bolsas de estudo para formar DevOps no Brasil

Compartilhe















O Banco Carrefour núcleo financeiro do Grupo Carrefour Brasil, lança o programa Bootcamp Cloud DevOps Experience – Banco Carrefour, em parceria com a DIO, plataforma com quase um milhão de profissionais de tecnologia conectados, para oferecer cinco mil bolsas de estudos e capacitar profissionais que querem se preparar para o mercado.

Com mentorias lideradas pelo Banco Carrefour, o programa oferece formação completa dentro dos principais pilares de tecnologia e experiências voltadas para a evolução de um profissional DevOps. “Serão mais de 101 horas com conteúdo sobre Linux, Docker, Kubernets e Google Cloud Plataform e aulas divididas entre seis módulos com projetos práticos e desafios, além de seis mentorias ao vivo com experts para que os participantes possam tirar dúvidas e fazer networking”, explica Guilherme Cantisano, Head de Infraestrutura, Cloud e Operações do Banco Carrefour, time que está apadrinhando todo o processo.

“Queremos gerar impacto, transformar vidas e oferecer oportunidades de carreira para pessoas de todo o Brasil com a tecnologia e sabemos que o Bootcamp Cloud DevOps Experience – Banco Carrefour é a oportunidade para incentivarmos a capacitação de milhares de pessoas no ambiente digital”, conta Naiara Correa, líder de inovação do Grupo Carrefour.

Os alunos que receberem a certificação do programa ainda poderão participar do Tech Day, um desafio onde os profissionais poderão apresentar seus projetos aos líderes e profissionais da empresa e concorrerem a prêmios. Além disso, o Banco Carrefour ainda vai iniciar um processo seletivo para as pessoas que finalizarem o programa.

Para participar do Bootcamp Cloud DevOps Experience – Banco Carrefour, basta se inscrever gratuitamente pelo link até o dia 14 de outubro.

Sobre o Banco Carrefour

O Banco Carrefour é a principal Fintail do Brasil. Uma organização financeira ágil, capaz de atender milhares de clientes de estruturas de varejo como Carrefour e Atacadão. Como parte do Grupo Carrefour Brasil, único varejista com um banco próprio no país, a instituição conta, além dos Carrefour e Atacadão, com um portfólio variado de produtos financeiros, que envolve empréstimos, seguros, entre outros. Ao todo, são mais de 700 colaboradores do Banco e outros mais de 3 mil profissionais de atendimento e vendas que fazem parte da instituição financeira.

Para saber mais sobre o Banco Carrefour, acesse a página no LinkedIn.

Sobre a DIO

Fundada em 2018, a DIO é a primeira plataforma Open Education brasileira que tem como objetivo democratizar o conhecimento em desenvolvimento de software e tecnologias exponenciais para acelerar a formação de mais de 5 milhões de talentos digitais, conectando-os com grandes oportunidades que potencializam o desenvolvimento socioeconômico regional. Atualmente o ecossistema da startup conta com mais de 900 mil profissionais de tecnologia, 1.000 instituições de ensino, 2.000 embaixadores, 500 experts e mais de 1.000 empresas conectadas por meio dos programas educacionais.

