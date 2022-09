Presos por crimes eleitorais na PB vão ser levados para a sede da Polícia Federal

Compartilhe















Os eleitores que forem presos, neste domingo (2), por crimes eleitorais serão conduzidos para a sede da Polícia Federal (PF), no bairro Jardim Luna, em João Pessoa. A informação foi divulgada pela Polícia Militar nesta quinta-feira (29).

De acordo com o ato normativo elaborado pela Corregedoria Regional Eleitoral (CRE), caso haja flagrante, o auto de prisão será lavrado na sede da PF e a pessoa será apresentada em 24 horas à autoridade judicial para audiência de custódia.

No interior do estado, Campina Grande e região, as pessoas envolvidas em crimes eleitorais serão levadas para a sede da PF em Campina Grande. Já no Sertão, será a sede da PF em Patos.

Em casos de crimes não relacionados à eleição, o autor será levado para a Central de Flagrantes, no bairro do Geisel em João Pessoa, ou para delegacias seccionais nas demais cidades da Paraíba.

