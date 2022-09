Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 200 milhões, nesta quarta

Compartilhe















A Mega-Sena vai sortear nesta quarta-feira (28) um prêmio acumulado de R$ 200 milhões. Este é o maior valor sorteado no ano.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país, ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

O sorteio das seis dezenas do concurso 2.524 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

Veja também Concurso da UEPB e pesquisa para governador são destaques da semana

De acordo com a Caixa, caso um apostador ganhe sozinho o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 1,4 milhão de rendimento no primeiro mês.

* Com informações da Agência Brasil

caixa

Loterias da Caixa

MEGA SENA

mega-sena acumulada

Jornal da Paraíba

Em observância à Legislação Eleitoral, o Jornal da Paraíba não publicará os comentários de nossos internautas. Nosso Jornal entende a necessidade de se garantir a isonomia eleitoral, de modo que voltará a exibir tal espaço após o período eleitoral.

Leia também

Notícias

Justiça condena 10 integrantes de organização criminosa ligada ao tráfico de drogas em João Pessoa

Outros quatro denunciados no processo foram absolvidos.

Notícias

Concurso da UEPB e pesquisa para governador são destaques da semana

Internautas escolheram notícias destaque da semana nas redes sociais do Jornal da Paraíba.

Notícias

Músico de Edson Gomes tem parada cardíaca e equipe é assaltada, com poucas horas de diferença, na PB

Guitarrista passou mal em cima do palco, antes do show começar, em João Pessoa. Poucas horas depois, após a segunda apresentação da noite, que aconteceu em Campina Grande, equipe de Edson Gomes foi assaltada.

–>

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter