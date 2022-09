TJDF-PB vai julgar nesta quarta-feira suposto caso de injúria racial em Spartax x Confiança-PB

Compartilhe















Nesta segunda-feira, o Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol da Paraíba (TJDF-PB) determinou colocar em pauta, para a sessão desta quarta-feira, o suposto caso de injúria racial que teria acontecido na partida entre Spartax e Confiança-PB, válido pela segunda rodada da 2ª divisão do Campeonato Paraibano.

Na partida, que aconteceu no último dia 11, um torcedor do Confiança-PB teria chamado Marcus Paulo, zagueiro do Spartax, de “macaco”. A acusação por parte dos Guerreiros Valentes foi registrada na súmula e assinada pelo árbitro Bruno Monteiro Cunha. Agora, o caso foi colocado em pauta pelo TJDF-PB. De acordo com o edital 10/2022, a Sessão de Instrução de Julgamento será realizada às 17h desta quarta-feira, no plenário virtual do Tribunal, através de videoconferência.

Veja também George e André vencem em casa na etapa de João Pessoa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

De acordo com o presidente do TJDF-PB, Hermano Gadelha, o suposto caso de injúria racial está em trâmites iniciais. Ainda segundo ele, o tribunal ainda não pode decretar nenhum posicionamento.

O julgamento já tem data designada, e vamos aguardar o desenrolar do processo. É só o início dele, depois tem os regulares andamentos para o processo ser julgado. A gente não pode fazer nenhum juízo de valor nesse momento, até porque pode haver recursos de ambas as partes, e cabe a nós julgar eventual recurso, disse o presidente”.

2ª divisão do Paraibano

Confiança-PB

spartax

TJDF-PB

Matheus Aquino

Estudante de Jornalismo na UFPB e estagiário do ge.globo/pb e do Jornal da Paraíba.

