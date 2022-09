Veja a lista dos candidatos a deputado federal e quanto receberam para campanha

Compartilhe















Na reta final da campanha, os olhos devem estar atentos também às candidaturas proporcionais, em especial à Câmara Federal, que tem ditado as regras em Brasília no último ano. Com a parcial da prestação de contas de campanha, enviada por partidos e candidatos, é possível ter um norte de quem é prioridade das legendas para o pleito deste ano.

As eleições de 2022 terão o maior orçamento do Fundo Eleitoral, com R$ 4,9 bilhões para financiar todas as campanhas. Há regras para a distribuição dos recursos entre os partidos, que devem dividi-los entre os candidatos – o esperado é que as apostas dos partidos para acumular votos recebam mais.

Da bancada da Paraíba, nem todos os deputados federais estão no ranking dos que mais receberam dinheiro para financiar a campanha. Na lista estão novatos, tratados como aposta das legendas para 2023.

União Brasil

Com o deputado Efraim Filho (União) na disputa ao Senado, a prioridade do União Brasil é manter os dois deputados filiados ao partido. O primeiro da lista geral e da legenda é o deputado Julian Lemos, que recebeu R$ 3 milhões o fundo de campanha e ainda R$ 83 mil de recursos privados. Quase alcança o teto de gastos por candidato a deputado federal para este ano que é de R$ 3,176 milhões.

O União Brasil também ‘turbinou’ a conta do deputado Damião Feliciano (PDT) com R$ 2,8 milhões. Curioso é que o parlamentar não segue a unidade em torno do apoio a Pedro Cunha Lima, colega de chapa de Efraim, ao governo, e está na campanha pela reeleição de João Azevêdo (PSB).

A terceira a receber candidatura em volume de dinheiro do partido é a de Fernanda Albuquerque, com R$ 1,5 mil. O recurso chegou à sua conta de campanha, entretanto, após a candidata fazer barulho pela falta de verbas, acusando lideranças partidárias de violência política de gênero. No ranking geral ela está em 12º lugar.

PT

O PT também foi conservador na destinação dos recursos. Priorizou a campanha à reeleição do deputado Frei Anastácio (PT). Assim como Damião, o petista não está na campanha de João Azevêdo, embora o partido esteja compondo a vice de Veneziano, com Maísa Cartaxo, e tenha Ricardo Coutinho na disputa ao Senado. O petista encerra o top 10 do candidatos e recebeu R$ 1,8 milhão do partido.

Fora do ranking dos dez mais tem o ex-deputado Luiz Couto (PT), que recebeu R$ 1 milhão do fundo de campanha, e a deputada Estela Bezerra, com R$ 934 mil.

PSC

O PSC, no entanto, é o partido que tem os candidatos com a conta de campanha ‘mais gorda’. São dois candidatos no terceiro e quarto lugar do ranking, respectivamente, o ex-prefeito Romero Rodrigues, que deixou o PSD pelo partido; e o deputado Ruy Carneiro, que trocou o PSDB pela nova legenda. Ambos receberam até o momento R$ 2,5 milhões.

Há ainda o deputado Leonardo Gadelha, antigo filiado à legenda, que recebeu R$ 2,4 milhões do fundo de campanha, além de R$ 820 do fundo partidário e conseguiu R$ 33 mil de recursos privados.

Todos os três já passaram pela Câmara Federal.

PSB

Também estão entre os dez maiores recebedores de recursos para a campanha os deputados federais que presidem partidos e buscam a reeleição à Câmara Federal. O deputado Gervásio Maia (PSB), em sexto no ranking geral, recebeu R$ 2,5 milhões do fundo de campanha. Para comparação, o segundo candidato dos socialistas que mais teve acesso à verba foi o deputado estadual Ricardo Barbosa, com R$ 1,5 milhão.

Progressistas

Presidente estadual do Progressistas, Aguinaldo Ribeiro recebeu R$ 2 milhões do fundo de campanha. Já Mercinho Lucena (PP), outra aposta do partido para as eleições deste ano recebeu R$ 1,2 milhão. A receita do vice-prefeito de Cabedelo foi incrementada com R$ 200 mil de fundo partidário e R$ 103 mil recursos privados.

Em terceiro internamente e em 16º no ranking geral vem Eliza Virgínia, que recebeu R$ 1,3 milhão do partido. A quarta aposta da legenda é outra vereadora: Helena Holanda, que recebeu R$ 826 mil para a campanha.

Republicanos

Encerram os partidos com candidatos no ranking dos 10 maiores recebedores de recursos o Republicanos. O diferencial é que a representação vem com o novato Murillo Galdino, irmão do atual presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino. Ele recebeu R$ 1,7 milhão de fundo de campanha e R$ 236 mil de fundo partidário.

Na legenda, a segunda candidatura com maior bolo é a de Tatiana Medeiros, que recebeu R$ 1,3 milhão de fundo partidário e R$ 314 mil de fundo de campanha.

O presidente da legenda, o deputado federal Hugo Motta recebeu menos, respectivamente, R$ 1,32 milhão e R$ 225 mil. Está em 15º lugar no quadro geral.

Ranking dos candidatos a deputado federal com valores recebidos:

Deputado federal Fundo partidário Fundo de campanha Recursos privados Total receita JULIAN LEMOS (UNIÃO) R$ 0,00 R$ 3.100.000,00 R$ 83.000,00 R$ 3.183.000,00 DAMIÃO FELICIANO (UNIÃO) R$ 0,00 R$ 2.800.000,00 R$ 5.000,00 R$ 2.805.000,00 ROMERO RODRIGUES (PSC) R$ 0,00 R$ 2.500.000,00 R$ 40.000,00 R$ 2.540.000,00 RUY CARNEIRO (PSC) R$ 0,00 R$ 2.500.000,00 R$ 10.500,00 R$ 2.510.500,00 GERVASIO MAIA (PSB) R$ 0,00 R$ 2.506.373,00 R$ 0,00 R$ 2.506.373,00 LEONARDO GADELHA (PSC) R$ 820,00 R$ 2.400.000,00 R$ 33.000,00 R$ 2.433.820,00 AGUINALDO RIBEIRO (PP) R$ 0,00 R$ 2.000.000,00 R$ 0,00 R$ 2.000.000,00 MURILLO GALDINO (REPUBLICANOS) R$ 235.927,88 R$ 1.757.503,12 R$ 0,00 R$ 1.993.431,00 FREI ANASTÁCIO (PT) R$ 0,00 R$ 1.800.000,00 R$ 25.096,00 R$ 1.825.096,00 MERCINHO LUCENA (PP) R$ 200.000,00 R$ 1.250.000,00 R$ 103.190,68 R$ 1.553.190,68 FERNANDA ALBUQUERQUE (UNIÃO) R$ 0,00 R$ 1.512.000,00 R$ 0,00 R$ 1.512.000,00 RICARDO BARBOSA (PSB) R$ 0,00 R$ 1.500.000,00 R$ 112.768,00 R$ 1.612.768,00 TATIANA MEDEIROS (REPUBLICANOS) R$ 314.671,72 R$ 1.134.808,28 R$ 7.393,00 R$ 1.456.873,00 HUGO MOTTA (REPUBLICANOS) R$ 225.927,88 R$ 1.132.209,12 R$ 34.000,00 R$ 1.392.137,00 ELIZA VIRGINIA (PP) R$ 0,00 R$ 1.300.000,00 R$ 37.900,00 R$ 1.337.900,00 RANIERY PAULINO (REPUBLICANOS) R$ 149.420,92 R$ 1.050.479,08 R$ 4.369,00 R$ 1.204.269,00 WILSON SANTIAGO (REPUBLICANOS) R$ 165.927,88 R$ 1.017.836,12 R$ 165.000,00 R$ 1.348.764,00 CAROLINA GOMES (UNIÃO) R$ 0,00 R$ 1.100.000,00 R$ 6.000,00 R$ 1.106.000,00 WELLINGTON ROBERTO (PL) R$ 1.100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.100.000,00 LUIZ COUTO (PT) R$ 0,00 R$ 1.080.700,00 R$ 3.612,00 R$ 1.084.312,00 SILVIA DA PESCA (REPUBLICANOS) R$ 84.671,72 R$ 964.808,28 R$ 32.740,00 R$ 1.082.220,00 BENJAMIN MARANHAO (MDB) R$ 0,00 R$ 1.000.000,00 R$ 5.850,00 R$ 1.005.850,00 ESTELIZABEL BEZERRA (PT) R$ 0,00 R$ 931.832,70 R$ 3.000,00 R$ 934.832,70 MARÍLIA DANTAS (UNIÃO) R$ 0,00 R$ 800.000,00 R$ 128.000,00 R$ 928.000,00 RAFAELA CAMARAENSE (PSB) R$ 0,00 R$ 852.439,50 R$ 26.000,00 R$ 878.439,50 VALDIR TRINDADE (REPUBLICANOS) R$ 149.420,92 R$ 725.479,08 R$ 0,00 R$ 874.900,00 HELENA HOLANDA (PP) R$ 0,00 R$ 826.000,00 R$ 20.706,64 R$ 846.706,64 GUSTAVO OLIVEIRA (PP) R$ 0,00 R$ 750.000,00 R$ 60.750,00 R$ 810.750,00 SANDRA MARROCOS (PSB) R$ 0,00 R$ 800.000,00 R$ 4.369,00 R$ 804.369,00 HILTON SOUTO MAIOR NETO (PP) R$ 85.000,00 R$ 700.000,00 R$ 0,00 R$ 785.000,00 ANA NORONHA (UNIÃO) R$ 75.000,00 R$ 620.000,00 R$ 13.550,00 R$ 708.550,00 RUCIJANE DE LIMA (UNIÃO) R$ 0,00 R$ 700.000,00 R$ 0,00 R$ 700.000,00 DEDÉ SALLES (PTB) R$ 0,00 R$ 650.000,00 R$ 0,00 R$ 650.000,00 JACÓ MACIEL (UNIÃO) R$ 435.000,00 R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 585.000,00 CABO GILBERTO (PL) R$ 176.000,00 R$ 0,00 R$ 353.958,32 R$ 529.958,32 JUNIOR DRZINHO (REPUBLICANOS) R$ 149.420,92 R$ 350.479,08 R$ 22.500,00 R$ 522.400,00 MARMUTHE CAVALCANTI (REPUBLICANOS) R$ 149.420,92 R$ 350.479,08 R$ 16.000,00 R$ 515.900,00 ALEXANDRE DO SINDICATO (UNIÃO) R$ 0,00 R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 500.000,00 GERALDO MEDEIROS (PSB) R$ 0,00 R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 500.000,00 RAFAFÁ (UNIÃO) R$ 0,00 R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 500.000,00 IARA CAETANO (REPUBLICANOS) R$ 84.671,72 R$ 415.228,28 R$ 23.368,96 R$ 499.900,00 LENILDO MORAIS (PT) R$ 0,00 R$ 485.870,00 R$ 3.850,01 R$ 485.870,00 DOUGLAS LUCENA (UNIÃO) R$ 0,00 R$ 460.000,00 R$ 10.000,00 R$ 470.000,00 MARINA VENÂNCIO (PSC) R$ 4.000,00 R$ 465.000,00 R$ 0,00 R$ 469.000,00 MAJOR NETO (UNIÃO) R$ 0,00 R$ 450.000,00 R$ 0,00 R$ 450.000,00 FABIOLA REZENDE (PSB) R$ 0,00 R$ 402.439,50 R$ 26.224,00 R$ 428.663,50 DRA FRANCIMAR RAMOS (PSC) R$ 6.000,00 R$ 410.000,00 R$ 0,00 R$ 416.000,00 HERON CID (PSB) R$ 0,00 R$ 400.000,00 R$ 8.600,00 R$ 408.600,00 GENILSON LUCENA (UNIÃO) R$ 0,00 R$ 350.000,00 R$ 25.530,00 R$ 375.530,00 ALYSSON GOMES (REPUBLICANOS) R$ 149.420,92 R$ 220.479,08 R$ 0,00 R$ 369.900,00 MIKIKA LEITAO (MDB) R$ 0,00 R$ 250.000,00 R$ 109.000,00 R$ 359.000,00 JONILDO CAVALCANTI (PC do B) R$ 0,00 R$ 320.525,00 R$ 1.450,00 R$ 321.975,00 SUANA MELO (REPUBLICANOS) R$ 84.671,72 R$ 237.228,28 R$ 0,00 R$ 321.900,00 MANOEL ISIDRO (PSB) R$ 0,00 R$ 305.048,00 R$ 5.130,00 R$ 310.178,00 AMANDA MELO (MDB) R$ 0,00 R$ 300.000,00 R$ 6.000,00 R$ 306.000,00 NARA MARQUES (PP) R$ 76.500,00 R$ 200.000,00 R$ 4.550,00 R$ 281.050,00 PATRICK DORNELES (PSC) R$ 0,00 R$ 280.000,00 R$ 0,00 R$ 280.000,00 DRa JOELMA (REPUBLICANOS) R$ 6.000,00 R$ 265.000,00 R$ 8.000,00 R$ 279.000,00 GISELIANE (SOLIDARIEDADE) R$ 0,00 R$ 275.000,00 R$ 0,00 R$ 275.000,00 ALEXANDRE ALMEIDA (MDB) R$ 0,00 R$ 242.021,81 R$ 28.520,00 R$ 270.541,81 MUNIQUE MARINHO (PL) R$ 257.700,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 263.700,00 TARCIO TEIXEIRA (PSOL) R$ 0,00 R$ 241.907,84 R$ 1.060,00 R$ 242.967,84 ADONES (SOLIDARIEDADE) R$ 0,00 R$ 225.114,00 R$ 14.300,00 R$ 239.414,00 ANDERSON ALMEIDA (PSB) R$ 0,00 R$ 200.000,00 R$ 22.600,00 R$ 222.600,00 PÂMELA BÓRIO (PSC) R$ 4.000,00 R$ 145.000,00 R$ 65.500,00 R$ 214.500,00 NOSMAN BARREIRO (PP) R$ 0,00 R$ 200.000,00 R$ 0,00 R$ 200.000,00 RAPHAEL TCHUCHUCA (PL) R$ 200.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200.000,00 WILSINHO (PL) R$ 200.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200.000,00 LUIS MIGUEL (PV) R$ 0,00 R$ 199.998,70 R$ 0,00 R$ 199.998,70 MARIA EVANGERLÂNIA DANTAS (PTB) R$ 0,00 R$ 194.460,00 R$ 0,00 R$ 194.460,00 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA LOURENÇO (PTB) R$ 0,00 R$ 194.076,00 R$ 0,00 R$ 194.076,00 CLENIHER ALBUQUERQUE SOUZA (PTB) R$ 0,00 R$ 188.076,00 R$ 188.076,00 GUSTAVO RAMOS DE OLIVEIRA (PP) R$ 85.000,00 R$ 100.000,00 R$ 2.200,00 R$ 187.200,00 HELOISA HELENA DE SOUSA FRANCO OLIVEIRA (PT) R$ 0,00 R$ 170.000,00 R$ 1.514,09 R$ 171.514,09 DANIELLE MAGLIANO (PTB) R$ 0,00 R$ 158.076,00 R$ 0,00 R$ 158.076,00 ILMARA MORAIS (PL) R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 3.200,00 R$ 153.200,00 POLICIAL CAIO (PL) R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150.000,00 ERINALDA MONTEIRO (PP) R$ 0,00 R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 150.000,00 RAQUEL SANTANA (PL) R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150.000,00 JOYCE CALIXTO (PV) R$ 0,00 R$ 149.989,00 R$ 0,00 R$ 149.989,00 MÁRCIO CANIELLO (PT) R$ 0,00 R$ 133.000,00 R$ 16.688,00 R$ 149.688,00 CIBELLE MANGUEIRA (PSDB) R$ 0,00 R$ 139.000,00 R$ 2.000,00 R$ 141.000,00 MILTON LUCIO FILHO (MDB) R$ 0,00 R$ 140.000,00 R$ 0,00 R$ 140.000,00 ROSILDA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA (PT) R$ 0,00 R$ 140.000,00 R$ 0,00 R$ 140.000,00 LUCÉLIO CARTAXO (PT) R$ 0,00 R$ 124.450,00 R$ 12.199,96 R$ 136.649,96 DANIELA CABRAL DE MELO (PSC) R$ 0,00 R$ 135.000,00 R$ 0,00 R$ 135.000,00 LUIZ ANTONIO LUCIO RANGEL (MDB) R$ 0,00 R$ 130.000,00 R$ 0,00 R$ 130.000,00 FRANCISCO RINALDO MARANHÃO DE FIGUEIREDO (SOLIDARIEDADE) R$ 0,00 R$ 120.000,00 R$ 1.500,00 R$ 121.500,00 MERCIO FRANKLIN DA SILVA SOUZA (PTB) R$ 0,00 R$ 120.000,00 R$ 0,00 R$ 120.000,00 JOSE CLAUDINO ALVES (MDB) R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 10.000,00 R$ 110.000,00 SEVERINA DE CARVALHO ROSENDO (SOLIDARIEDADE) R$ 0,00 R$ 110.000,00 R$ 0,00 R$ 110.000,00 HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO (PSB) R$ 10.000,00 R$ 72.044,00 R$ 24.000,00 R$ 106.044,00 ARTUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO (PL) R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100.000,00 ROMEU LEMOS (PL) R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100.000,00 RUTE NERI DE FREITAS SANTOS (PL) R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100.000,00 MARCELO ARAÚJO DE LIMA FILHO (REPUBLICANOS) R$ 99.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99.900,00 BRUNA MARIA DOS SANTOS NEPOMUCENO (PSOL) R$ 0,00 R$ 94.550,75 R$ 0,00 R$ 94.550,75 MALBATAHAN PINTO FILGUEIRAS NETO (SOLIDARIEDADE) R$ 0,00 R$ 90.000,00 R$ 0,00 R$ 90.000,00 JAMERSON FERREIRA DE ALMEIDA MONTEIRO (PSC) R$ 0,00 R$ 89.000,00 R$ 0,00 R$ 89.000,00 MARCELA KELLY VASCONCELOS R$ 0,00 R$ 80.060,00 R$ 0,00 R$ 80.060,00 RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI (REDE) R$ 0,00 R$ 80.000,00 R$ 0,00 R$ 80.000,00 FERNANDO ANTONIO SOUZA MEDEIROS GUEDES (PDT) R$ 0,00 R$ 75.666,67 R$ 1.100,00 R$ 76.766,67 EVANILDO MENDES DE LACERDA FILHO (PDT) R$ 0,00 R$ 75.666,67 R$ 0,00 R$ 75.666,67 MAYANNE BASTOS MAIA LORENZO (PDT) R$ 0,00 R$ 60.666,67 R$ 2.000,00 R$ 62.666,67 JOSÉ MARTINS DE PAIVA (PTB) R$ 0,00 R$ 57.196,00 R$ 0,00 R$ 57.196,00 MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SOARES (REDE) R$ 0,00 R$ 51.400,00 R$ 0,00 R$ 51.400,00 AECIO CAVALCANTE DE MEDEIROS (MDB) R$ 0,00 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00 ALINE NEGROMONTE (PP) R$ 0,00 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00 ELANDIA ABRANTES DE SOUSA(MDB) R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00 FERNANDO ALVES DE FARIAS R$ 0,00 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00 EUDO JANSEN NETO (REDE) R$ 0,00 R$ 49.500,00 R$ 0,00 R$ 49.500,00 RIWALMYRA MARINHO RIBEIRO (PC do B) R$ 0,00 R$ 48.000,00 R$ 0,00 R$ 48.000,00 IGOR JUAREZ DE PONTES (PDT) R$ 0,00 R$ 45.666,67 R$ 0,00 R$ 45.666,67 DALMO OLIVEIRA (REDE) R$ 0,00 R$ 43.025,00 R$ 0,00 R$ 43.025,00 WALBER DA SILVA RIBEIRO (PSB) R$ 0,00 R$ 42.764,50 R$ 500,00 R$ 42.764,50 RUBENS LOPES DO NASCIMENTO DE MELO FERREIRA (PSC) R$ 0,00 R$ 27.000,00 R$ 14.620,00 R$ 41.620,00 DANIELLE DE FÁTIMA AURELIANO SOUSA (SOLIDARIEDADE) R$ 0,00 R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 40.000,00 MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS (SOLIDARIEDADE) R$ 0,00 R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 40.000,00 GESIANI DE LIMA SILVA (PATRIOTA) R$ 0,00 R$ 35.000,00 R$ 0,00 R$ 35.000,00 CATIER FERREIRA DE LIMA (REDE) R$ 0,00 R$ 33.650,00 R$ 0,00 R$ 33.650,00 IOLANDA AMERICO DA SILVA (PDT) R$ 0,00 R$ 30.666,67 R$ 0,00 R$ 30.666,67 ECICLEIDE GOMES DE LIMA (REDE) R$ 0,00 R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 30.000,00 JOSELITO OLIVEIRA ROLIM (PSC) R$ 0,00 R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 30.000,00 MARCIA RIBEIRO BARBOSA (MDB) R$ 0,00 R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 30.000,00 WALTER BRITO NETO (MDB) R$ 0,00 R$ 30.000,00 R$ 1.700,00 R$ 30.000,00 CÉLIA VIRGINIO DOS SANTOS BONFIM (REDE) R$ 0,00 R$ 27.360,00 R$ 0,00 R$ 27.360,00 ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA LIMA (PATRIOTAS) R$ 0,00 R$ 26.347,25 R$ 0,00 R$ 26.347,25 SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO (PATRIOTAS) R$ 0,00 R$ 25.837,25 R$ 0,00 R$ 25.837,25 THALITA SIBELLE SANTOS LOPES DA SILVA (PATRIOTAS) R$ 0,00 R$ 25.837,25 R$ 0,00 R$ 25.837,25 GILVANDRO SOARES DA SILVA (PDT) R$ 0,00 R$ 25.666,67 R$ 0,00 R$ 25.666,67 KATHELLEM LAYS DE JESUS OLIVEIRA (PATRIOTAS) R$ 0,00 R$ 25.349,50 R$ 0,00 R$ 25.349,50 JOSINO JOSÉ DA SILVA NETO (PTB) R$ 0,00 R$ 25.196,00 R$ 0,00 R$ 25.196,00 LAERCIO GONÇALVES BRAGA (PATRIOTAS) R$ 0,00 R$ 25.196,00 R$ 0,00 R$ 25.196,00 ANTONIO CARLOS DE ARAUJO CRUZ (PATRIOTAS) R$ 0,00 R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 25.000,00 EMMANUEL BEZERRA DE SANTANA (PDT) R$ 0,00 R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 25.000,00 EMÍDIO ANTONIO DE ARAÚJO NETO (PT) R$ 0,00 R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 25.000,00 HELIO FERREIRA SERRANO (PATRIOTAS) R$ 0,00 R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 25.000,00 JESSYCA LUANA PAULINO GONÇALVES (PATRIOTAS) R$ 0,00 R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 25.000,00 MARCOS VICENTE CAVALCANTI (PSB) R$ 0,00 R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 25.000,00 VAGNE LACERDA LINS (PATRIOTAS) R$ 0,00 R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 25.000,00 PAULO EDUARDO GOMES LOUREIRO GAYOSO (PSDB) R$ 0,00 R$ 20.000,00 R$ 3.000,00 R$ 23.000,00 MORGANA MACENA (PRTB) R$ 0,00 R$ 22.720,00 R$ 0,00 R$ 22.720,00 JOSÉ CARLOS DORNELAS TAVARES CABRAL (PTB) R$ 0,00 R$ 22.196,00 R$ 0,00 R$ 22.196,00 LUIZ ALBERTO DE SOUZA ARAÚJO (REDE) R$ 0,00 R$ 20.800,00 R$ 0,00 R$ 20.800,00 MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVÃO (PTB) R$ 0,00 R$ 20.196,00 R$ 0,00 R$ 20.196,00 ANDRÉ HERBERT CABRAL BORBA (PSDB) R$ 0,00 R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 20.000,00 ELENILDO GOMES DA SILVA (PSDB) R$ 0,00 R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 20.000,00 EVILLIANE LINS TENÓRIO (PDT) R$ 0,00 R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 20.000,00 JOÃO BATISTA FREIRE VIEGAS (PSDB) R$ 0,00 R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 20.000,00 LUANNA DE MOURA LIMA (PSDB) R$ 0,00 R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 20.000,00 FELIPE ANDERSON FERNANDES (REDE) R$ 0,00 R$ 18.800,00 R$ 0,00 R$ 18.800,00 JOSINALDO SOUSA DA SILVA (PTB) R$ 0,00 R$ 16.000,00 R$ 900,00 R$ 16.000,00 CRECIA TAVARES DE BRITO (PTB) R$ 0,00 R$ 15.196,00 R$ 0,00 R$ 15.196,00 MARCOS ANTÔNIO NASCIMENTO DINIZ (REDE) R$ 0,00 R$ 12.066,00 R$ 0,00 R$ 12.066,00 DANILO ILTON DE SOUSA (DC) R$ 0,00 R$ 10.100,00 R$ 0,00 R$ 10.100,00 JENIFFER CIPRIANO FELINTRO (DC) R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00 MILTON JOSÉ DE SOUZA (SOLIDARIEDADE) R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00 PEDRO HORALDO DE SOUZA JÚNIOR (SOLIDARIEDADE) R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00 PEDRO MARCOS DOS SANTOS CHAVES (SOLIDARIEDADE) R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00 JOAO ALBERTO DA CUNHA FILHO (PRTB) R$ 0,00 R$ 6.720,00 R$ 2.235,00 R$ 8.955,00 BRUNO CAVALCANTI DE ARRUDA (PRTB) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 JADER MEDEIROS (PRTB) R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 4.153,88 R$ 6.153,88 RADAMÉS CÂNDIDO ALVES DO VALE (UP) R$ 0,00 R$ 6.015,00 R$ 0,00 R$ 6.015,00 VITÓRIA OHARA MEIRELES DIAS (UP) R$ 0,00 R$ 5.975,00 R$ 0,00 R$ 5.975,00 FRANCISCO FERNANDES PINHEIRO (PSC) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 EMILLY RAYANNE COELHO SILVA (PRTB) R$ 0,00 R$ 720,00 R$ 4.100,00 R$ 4.820,00 JOSE CARLOS FIRMINO DA SILVA (PODE) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.289,00 R$ 4.289,00 ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA FERREIRA (PRTB) R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 1.800,00 R$ 3.800,00 ATALIBA DE OLIVEIRA ARRUDA (PRTB) R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 IOLANDA ALVES FEITOZA (PCO) R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 JOSÉ MARCOS DA SILVA JÚNIOR (PCO) R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 VALTEMBERG ALVES DE ALMEIDA (PCO) R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 JOELNA FIGUEIREDO (PRTB) R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 745,00 R$ 2.745,00 JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA (UP) R$ 685,00 R$ 1.860,00 R$ 0,00 R$ 2.545,00 ANDREIA ALVES DO RÊGO (AGIR) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.347,25 R$ 1.347,25 JULIERME MONTENEGRO DA SILVA (AGIR) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.347,25 R$ 1.347,25 OSVALDO SANTOS DE OLIVEIRA (AGIR) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.347,25 R$ 1.347,25 RAFAEL DE LIMA RODRIGUES (AGIR) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.347,25 R$ 1.347,25 RODRIGO DE QUEIROZ NÓBREGA (AGIR) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.347,25 R$ 1.347,25 MARIA LÚCIA SALDANHA DE SOUSA (PRTB) R$ 0,00 R$ 720,00 R$ 500,00 R$ 1.220,00 FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA PASSOS (PRTB) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 CARLOS MATEUS ALVES DE OLIVEIRA (PDT) R$ 0,00 R$ 666,67 R$ 0,00 R$ 666,67 JOSE MEDEIROS DE MORAIS (AGIR) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.347,25 R$ 1.347,25 TOTAL R$ 66.626.303,31 Veja também Ipec registra pesquisa Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

