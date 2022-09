ASSISTIR AO VIVO África do Sul x Serra Leoa ESCALAÇÕES E NOTÍCIAS Amistoso Internacional, HOJE (24/09) – BOLA ROLANDO

As equipes européias estão se preparando para mais uma sequência DE COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS. Assim, a partida entre África do Sul x Serra Leoa Amistosos que acontece HOJE (24/09) às 10 hs, é um aperitivo para o que vem por aí nesses próximos dias, que são chamados de DATA FIFA. Portanto, confira os detalhes de transmissão e da partida amistosa.

NOTÍCIAS E ESCALAÇÕES

Nossa análise de todos os dados disponíveis, incluindo desempenhos recentes e estatísticas dos jogadores, sugere que o resultado mais provável desta partida é uma vitória da África do Sul com uma probabilidade de 45,75%. Um empate tem uma probabilidade de 29,9% e uma vitória da Serra Leoa tem uma probabilidade de 24,33%.

O placar mais provável para uma vitória da África do Sul é 1-0 com uma probabilidade de 16,3%. As próximas pontuações mais prováveis para esse resultado são 2-0 (9,84%) e 2-1 (7,82%). O resultado mais provável empatado é 0-0 (13,5%), enquanto para uma vitória de Serra Leoa é 0-1 (10,73%).

AMISTOSOS DE HOJE

24.09. 09:00 Cingapura x Índia 24.09. 10:00 África do Sul x Serra Leoa – 24.09. 13:00 Costa do Marfim x Togo – 24.09. 14:00 Bolívia x Senegal – 24.09. 20:30 Colômbia x Guatemala – 24.09. 22:00 Peru x México – 24.09. 23:00 Nova Zelândia x Austrália –

AO VIVO COM IMAGENS

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

Assistir África do Sul x Serra LeoaAmistosos HOJE (24/09) na TV e Online

O responsável por todos os principais jogos da Nations League é o canal do Grupo Turner, o EiPlus. Assim, o Canal confirmou a transmissão deste amistoso.

23.09. 15:00 Arábia Saudita x Equador – – SEM TRANSMISSÃO

Amistosos Internacionais

São jogos entre equipes ou seleções fora do Brasil, que decidem disputar partidas na intertemporada ou em semanas onde não há jogos dos campeonatos tradicionais, com o intuito de manter o time (ou seleção) na ativa e, também, promover treinamento de seus atletas. O MRNews sempre dá destaque aos principais jogos e busca a transmissão dos principais jogos, das principais equipes do planeta. Fique ligado e veja os jogos de hoje.

A Copa das Nações, ou Nations League

Esta é uma das competições que agitam as seleções europeias depois da Copa do Mundo. As principais nações da Europa buscam o título, que representa o segundo maior título para estas seleções. É uma espécie de Copa América, se trazida para a realidade do Brasil e as seleções da América.

Entretanto, a primeira edição da Copa das Nações, ou Nations League aconteceu em 2018, após a Copa do Mundo e teve Portugal como primeiro campeão, em 2019. Contudo, a Holanda ficou em segundo lugar, na primeira edição da competição e a Inglaterra, a terceira colocada. Mas, vale lembrar que a competição foi criada com o objetivo de tornar oficial, os diversos amistosos entre seleções, que aconteciam nesta época.

