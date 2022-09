Pesquisa Ipec na Paraíba: confira todos os números divulgados na segunda rodada

Compartilhe















A segunda pesquisa do Ipec sobre as Eleições 2022 na Paraíba foi divulgada na quinta-feira (22). O instituto levantou as intenções de voto para governador, senador e para presidente da República entre os eleitores do estado. A pesquisa também trouxe as avaliações das gestões do governador João Azevêdo (PSB) e do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Confira abaixo todos os números da pesquisa encomendada pela TV Cabo Branco.

Intenções de voto e outros números:

>> Segunda pesquisa Ipec para governo da Paraíba: João tem 35%; Pedro, 20%; Veneziano, 15%; e Nilvan, 14%

>>Segundo turno: João venceria qualquer um dos adversários

>>Veja intenções de voto para o Governo do Estado no segundo turno

>>Expectativa de vitória de João Azevêdo continua em 42%

>>Ricardo e Efraim estão tecnicamente empatados; Pollyanna aparece em 3º

>> Lula lidera com 61% na Paraíba e Bolsonaro aparece com 25%

>>Pesquisa Ipec mostra rejeição entre os candidatos ao Governo da Paraíba; veja números

>>Governo João Azevêdo é ótimo e bom para 38% dos eleitores

Veja também Veja a agenda dos candidatos ao governo da Paraíba neste sábado (24)

>>Decisão de voto segue definitiva para 63% dos eleitores da Paraíba

>>Veneziano e Ricardo têm maior percentual de eleitores que não sabem o número de urna

>>Pesquisa aponta nível de interesse do eleitor da Paraíba pelo pleito em 2 de outubro

Pesquisa também trouxe números da disputa presidencial.

Análises dos blogueiros do Jornal da Paraíba

>> Ipec empolga governistas e mantém tensão na disputa pela 2ª colocação

>>Pesquisa Ipec: “guerra” entre Pollyanna e Ricardo pode ajudar Efraim

>> Números do Ipec indicam que disputa pelo Governo ainda terá ‘muito chão’ pela frente

A Pesquisa

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 19 e 21 de setembro em 37 municípios paraibanos. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba sob o protocolo Nº PB-01979/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-03015/2022.

Jornal da Paraíba

