Pesquisa Ipec na Paraíba: João e Nilvan são mais citados entre os que ganham mais de 2 salários mínimos

Compartilhe















A segunda pesquisa Ipec com as intenções de voto para o governo da Paraíba, divulgada pelas TVs Cabo Branco e Paraíba, também traz informações sobre o eleitorado dos candidatos entre os que ganham mais de 2 salários mínimos, entre 1 e d2 salários e até 1 salário.

O candidato à reeleição, João Azevêdo (PSB), tem um melhor desempenho entre os que ganham mais de 2 salários mínimos, chega a 38%. Três pontos percentuais a mais do que a intenção geral: 35%, de acordo com a pesquisa.

Quem também tem um desempenho bom entre os que ganham mais de 2 salários mínimos é Nilvan Ferreira (PL), 19%. Cinco pontos percentuais a mais do que o dado geral, 14%. Supõem-se que é efeito do eleitorado bolsonarista, que está com o comunicador, e tem um perfil de maior renda.

João ainda garante a intenção de votos alta nas outras duas faixas de renda, 36% (mais de 1 a 2 salários) e 32% (até 1).

No caso de Nilvan, a queda eleva para baixo a média: 14% (mais de 1 a 2 salários) e 13% (até 1).

Veneziano (MDB) também melhora o desempenho entre os que têm mais renda, 18%. Dois pontos percentuais a mais que as intenções gerais, 16%. O emedebista tem uma queda grande na segunda faixa de renda, para 11%, e volta a subir entre os mais pobres, 17%.

Já Pedro Cunha Lima tem um desempenho melhor entre os mais pobre, chega a 23%. Dois pontos percentuais a mais que o índice geral, 20%. Entre os que ganha mais não passa de 17% e na faixa do meio chega a 19%.

Dados para o governo

A 2ª pesquisa eleitoral do Ipec, na Paraíba, contratada pela TV Cabo Branco, mostra o candidato à reeleição, João Azevêdo, liderando a corrida eleitoral para o governo do estado, com 35 % de intenção de voto. Um aumento de 3 pontos percentuais, em relação à pesquisa anterior, divulgada no último dia 29 de agosto.

Veja também Decisão de voto segue definitiva para 63% dos eleitores da Paraíba, diz Ipec

Em seguida, vem Pedro Cunha Lima, que passou de 16% para 20% das menções; Veneziano, com intenções de voto que saíram de 14% para 15%, no levantamento atual; e Nilvan Ferreira, que vai de 15% para 14% das menções.

De acordo com o Ipec, eles continuam empatados tecnicamente, de acordo com a margem de erro da pesquisa, de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Adjany Simplicio (PSOL), Adriano Trajano (PCO), Major Fábio (PRTB) e Nascimento (PSTU) oscilam, são citados, mas não atingem 1% das intenções de voto, cada.

Aqueles que declaram que têm intenção de votar em branco ou anular o voto totalizam 9% (eram 12%) e outros 6% estão indecisos (eram 8%).

A pesquisa

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 21 de setembro de 2022. Foram entrevistados 800 votantes. A margem de erro máxima estimada é de 3 (três) pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro. A pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba sob o protocolo Nº PB01979/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-03015/2022.

Ipec

O Ipec – Inteligência em Pesquisa e Consultoria LTDA é o instituto criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as atividades.

>>> Pesquisa Ipec para o Senado: Ricardo e Efraim estão tecnicamente empatados; Pollyanna aparece em 3º

faixa de renda

joao

Nilvan

paraíba

pedro

Pesquisa IPEC

renda

Veneziano

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Em observância à Legislação Eleitoral, o Jornal da Paraíba não publicará os comentários de nossos internautas. Nosso Jornal entende a necessidade de se garantir a isonomia eleitoral, de modo que voltará a exibir tal espaço após o período eleitoral.

Leia também

Conversa Política

Pesquisa IPEC aponta nível de interesse do eleitor da Paraíba pelo pleito em 2 de outubro

A pesquisa IPEC, com intenção de votos para o governo e senado da Paraíba e para presidente, foi divulgada na quinta-feira (22) pelas TVs Cabo Branco e Paraíba

Conversa Política

Procuradoria-Geral Eleitoral dá parecer favorável à liberação da candidatura de Márcia Lucena

No parecer, a PGE resgata texto do acordão que aplicou multa, por conduta vedada, não havendo reconhecimento de abuso de poder e aplicação da pena de inelegibilidade.

Conversa Política

Pesquisa Ipec: “guerra” entre Pollyanna e Ricardo pode ajudar Efraim

A última pesquisa Ipec mostrou que a candidata conseguiu subir quatro pontos, de 8% para 12%. Ricardo, na dianteira, perdeu três pontos. Os dois disputam o mesmo eleitor.

–>

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter