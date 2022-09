João Pessoa e Campina Grande têm Dia D de vacinação antirrábica neste sábado

Compartilhe















João Pessoa e Campina Grande fazem um Dia D de vacinação antirrábica para cães e gatos neste sábado (24). A vacina é aplicada a partir de três meses de idade e não tem contraindicação.

Em João Pessoa, a vacinação fica disponível em 156 pontos, das 8h às 17h.

Já em Campina Grande, são 90 pontos de atendimento, abertos das 8h às 16h.

A raiva é uma doença infecciosa aguda viral que pode ser transmitida para os seres humanos. A vacina é o único meio de evitar a transmissão.

Pontos de vacinação em João Pessoa

Crei Maria De Lourdes Gomes Escola Presidente João Pessoa Escola João Monteiro Da Franca Pet Shop Amigos De Pata Escola João 23 USF Nova Conquista USF Novais I Escola Ana Nery Pet Shop Miau E.M. Profa. Anayde Beiriz USF Cruz Das Armas Iv USF Cruz Das Armas Ii USF Cruz Das Armas Iii USF Integrada Cruz Das Armas PSFPonto De Oração USF Saúde E Vida Crei Adalgisa E. M. Osvaldo Pessoa Crei Calula Leite Centro Integrado Da Taipa Associação Dos Moradores Da Gauchinha Integrada Jardim Saúde Escola Santos Dumont Escola Paulo Freire Escola Dom José Maria Pires Escola João Santa Cruz E. M. Castro Alves Escola Euclides Da Cunha USF Integrada Funcionarios E.E. Duque De Caxias Escola Santa Emilia De Rodat USF Vila Saude Uepb Centro De Referência Da Cidadania – Crc Casa Da Ração Mercado Públlico P. T. Neves Escola Presidente Medice USF Maria De Nazaré Centro Comunitário Geisel Igreja Mãe Do Redentor Padre Bartolomeu De Gusmão Escola Celso Furtado Paraíso Dos Bichos Escola Milton Campos USF Mudança De Vida Associação Agrícola De Engenho Velho Associação Dos Agricultores De Gramame Escola Leonidas Santiago USF Grotão UFF João Paulo Ii Integrando Vidas Qualidade De Vida 9 De Outubro P03 Menor Preço Pet Shop Miau Que Late Escola Lindoarte Noronha USF Colinas Do Sul Ii Praça João Meira Ass. Trabalhadores Da Emlur Esc. Munic Ângelo Notare USF Mandacaru Ix Policlinica De Mandacaru Esc. Munic. Major José De Barros Moreira USF Viver Bem USF Alto Do Céu I USF Alto Do Céu Ii Maktub Ração Centro De Cidadania De Mandacaru Escola Violeta Formiga Praça Da Independência Ginásio Esporte Clube Guarany USF Roger Iii Esc. Munic. Frei Afonso Associação Comunitaria Da Ilha Do Bispo Usm- Veterano Mercado Público De Jaguaribe USF Matinha Ii Esc. Est. Irmã Severina Cavalcante USF Dos Ipês USF Hildo Bandeira USF Timbó I Associação Dos Moradores De São Rafael USF Tito Silva Escola Municipal Cônego Matias Freire Lactário Da Torre Espaço Cultural Centro Profissionalizante Sinhá Bandeira USF Altiplano Mercadinho 2 Irmãos Lojas Maçonicas Escola Estadual Alice Carneiro De Almeida Escola Capitulina Satiro USF São José I Âncora USF São José I Integrada Upa Oceania Praça Do Caju Casa Do Criador USF Timbó Ii USF Bancários Associação Dos Servidores Da Policia Federal USF Santa Clara Associação Da Penha Meu Xodó Pet Shop Clinica Pets E Vets USF Castelo Branco I Doguinho Pet Shop USF Eucaliptos Xuxucão Pet Shop Jampa Pet Pop Pet Center Big Pet Corpo De Bombeiros USF Caminho Do Sol Pet Shop Raças E Rações Premium J.A. Rações Amadeu Rações Familia Pet Rações Ass. Agrícola Muçumagro Cpics Canto Da Harmonia USF Paratibe Ii Pet Shop Paraíso USF Ipiranga Centro Comunitário De Cajá USF Parque Do Sol USF Doce Mãe De Deus Mary Rações USF Rosa De Fátima Associação Moradores Sonho Meu USF Paratibe Iii Centro De Treinamento Ivan Tomáz(Vila Olimp.) Nova Bichos Pet Shop Pet Shop Bicho Lindo Pet Shop Pinscher Naldo Rações Rações E Cia Asovac USF Integrada Valentina (Ponto De Apoio Do Ds) Gerência De Vigilância Ambiental E Zoonoses Mc Rações USF Verdes Mares Ponto Final 302 Cidade Madura Cantinho Pet Escola Virgínio Gama E Melo USF Nova Aliança Escola Estadual Borges Da Fonseca USF Nova Esperança Escola Luiz Vaz De Camões USF Quatro Estações USF Colibri Crei Laranjeiras Servgranja USF Cuia USFJosé Americo Associação Laranjeira Rosário Pet Shop PSF Nova União

Veja também João Pessoa e Campina Grande vacinaram contra poliomielite apenas 50% do público alvo

Pontos de vacinação em Campina Grande

Não se deve enviar crianças conduzindo os animais; Levar o cartão de vacina do animal (caso não tenha será produzido no posto); É necessário também que animais que não são tão sociáveis com outros estejam com focinheira, a contenção desses animais fica a cargo do proprietário. Veja locais de vacinação Centro de Controle de Zoonoses SAB do Monte Castelo UBS Wesley Cariri Targino – Nova Brasília Escola Estadual Zuleide Porto – Nova Brasília Grupo Escolar Alice Gaudêncio – Monte Castelo SAB do José Pinheiro Cozinha Comunitária do José Pinheiro SAB da Conceição UBS Jardim Tavares Escola Estadual São Sebastião – Alto Branco Grupo Escolar Ana Azevedo – Bairro das Nações Escola Municipal Roberto Simonsen – São José Escola Estadual Nossa Senhora do Rosário – Prata Escola Municipal Maria Minervina – Bela Vista Escola Estadual Monte Carmelo – Bela Vista Escola Municipal Francisca Zena Brasileiro – Centenário UBS Eduardo Ramos – Centenário SAB do Pedregal Escola Municipal Manoel Cirne – Pedregal SAB de Bodocongó Escola Municipal Raimundo Asfora – São Januário Residência na Rua João Pedro Ferreira da Silva, 148 – São Januário UBS Robson Dutra – São Januário UBS do Mutirão Associação de Moradores do distrito de São José da Mata Centro de Saúde de São José da Mata Escola Municipal Mauro Luna – Lagoa de Dentro Creche Municipal Maria Tereza Nepomuceno – Monte Santo SAB da Palmeira Grupo Escolar Heleno Henriques – Palmeira Creche Municipal Maria Emília – Araxá Grupo Escolar Luiz Joaquim Avelino – Jeremias SAB do Jeremias SAB do Jardim Continental SAB dos Cuités UBS Cuités Associação dos Moradores do Bairro Universitário Policlínica do Catolé Mercado Público do Catolé UBS Tambor I UBS Tambor II Creche Municipal Ana Paula – Estação Velha Escola Municipal Gustavo Adolfo – Sandra Cavalcante CEAI do Catolé UBS Wilson Furtado II – Itararé Grupo Escolar Rotariano Dr. Francisco Brasileiro – Santa Terezinha Creche Municipal Maria José de Carvalho Souza – Santa Terezinha Grupo Escolar Cícero Correia de Meneses – Galante Escola Municipal Monsenhor Sales – Galante Caps I – Galante Rádio Comunitária de Galante UBS Porteira de Pedra – Santa Terezinha Ginásio Municipal de Esportes da Liberdade Escola Estadual Félix Araújo – Liberdade Escola Municipal Estelita Cruz – Cruzeiro Escola Estadual Raul Córdola – Cruzeiro CEAI Antônio Mariz – Cruzeiro SAB do Jardim Paulistano Escola Municipal Maria Emília – Presidente Médici Escola Municipal Padre Cornélio de Boer – Santa Cruz Grupo Escolar José Guilhermino Barbosa – Velame Legião da Boa Vontade – Novo Horizonte UBS Benjamim B. da Silva – Bairro das Cidades UBS Catolé de Zé Ferreira Escola Municipal Luís Cambebas – Bairro das Cidades CEAI da Ramadinha Clube de Mães da Ramadinha Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade – Ramadinha SAB do Grande Campina Policlínica das Malvinas Escola Municipal Lafayete Cavacalnte – Malvinas Escola Municipal Álvaro Gaudêncio – Malvinas Grupo Escolar Prof. Maria Anunciada – Rocha Cavalcante SAB do Conjunto Cinza UBS Ronaldo Cunha Lima – Três Irmãs Escola Municipal Prf. Eraldo Cézar de Araújo – Três Irmãs UBS do Jardim Verdejante Praça Eraldo Pereira – Três Irmãs Praça do Portal Campina Escola Municipal Tiradentes – Santa Rosa Clube de Mães do Santa Rosa Ginásio de Esportes O Meninão – Dinamérica Grupo Escolar Melo Leitão – Quarenta Escola Municipal Rômulo Gouveia – Aluízio Campos UBS Crisóstomo Lucena – Aluízio Campos UBS Dr. Antônio Virgílio Brasileiro – Aluízio Campos UBS Serra da Borborema – Bairro do Ligeiro Escola Municipal Lindolfo Montenegro – Velame

antirrábica

campina grande

dia d

joao pessoa

locais

vacinação

Jornal da Paraíba

Em observância à Legislação Eleitoral, o Jornal da Paraíba não publicará os comentários de nossos internautas. Nosso Jornal entende a necessidade de se garantir a isonomia eleitoral, de modo que voltará a exibir tal espaço após o período eleitoral.

Leia também

Saúde

Veja locais e horários de vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa, neste sábado (24)

Agendamento não é necessário.

Saúde

João Pessoa segue vacinando contra Covid-19 sem agendamento, nesta quinta-feira (22)

Imunização tem início a partir das 8h e não há necessidade de agendamento.

Saúde

João Pessoa e Campina Grande vacinaram contra poliomielite apenas 50% do público alvo

Faltam apenas 9 dias para o fim da campanha; a meta é atingir 95% do público alvo.

–>

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter