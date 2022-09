Campeonato Paraibano Kids II de jiu-jitsu acontece neste domingo, em Mangabeira

Compartilhe















No próximo domingo (25), no ginásio do Centro Escolar Municipal de Atividades Pedagógicas Integradoras Arthur da Costa Freire (Cemapi), no bairro de Mangabeira, em João Pessoa, cerca de 350 atletas, de quatro a 17 anos, da Paraíba e de estados vizinhos, estarão no tatame disputando o Campeonato Paraibano Kids II de jiu-jitsu. A competição compreende as modalidades pré-mirim, mirim, infantil, infanto-juvenil e juvenil.

Um dos atletas que participarão da estadual é o paraibano Artur Piloto, de 12 anos, que mesmo com pouca idade já tem currículo de gente grande e coleciona, aproximadamente, 100 medalhas de ouro, reunindo todas as competições que já disputou. As mais importantes delas foram as duas medalhas conquistadas no pan-americano, a última conquistada em agosto, no Rio de Janeiro, onde lutou na categoria superpesado (até 60kg, na faixa amarela) tornando-se o único bicampeão, no campeonato Sul-Americano, das Américas e do Nordeste.

A origem do jiu-jitsu

O jiu-jitsu é uma arte marcial de origem incerta. A tradução das palavras jiu-jitsu é “arte versátil, suave”. A prática foi trazida ao Brasil em 1915, pelo japonês Esai Maeda Koma, ou, como ficou conhecido, Conde Koma.

Na modalidade usa-se a força e o peso do adversário contra ele, sendo permitido, inclusive, lançar o adversário em queda. São utilizados golpes traumáticos e de defesa pessoal (saídas de gravata, contra-golpes, esquivas). Porém, a principal característica da modalidade são os golpes que buscam imobilizar e neutralizar o adversário, por meio de articulação, estrangulamentos e torções das articulações, como braço, tornozelo, etc. É permitido o uso dessas técnicas de luta de chão, com ambos deitados.

