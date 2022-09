Veneziano e Ricardo têm maior percentual de eleitores que não sabem o número de urna

Compartilhe















A pesquisa Ipec, divulgada pelas TVs Cabo Branco e Paraíba nesta quinta-feira (22), mediu o conhecimento do eleitorado paraibano sobre o número de urna do candidato ou candidata que ele pretende votar no próximo dia 2 de outubro. Há recorte dos principais pontuados na pesquisa para os cargos ao governo e Senado da Paraíba e para presidente.

Dentre os candidatos ao governo, em terceiro lugar na nova rodada da pesquisa Ipec, Veneziano tem o maior percentual de eleitores que não sabem qual o seu nome de urna, juntando os que não sabem ou não responderam (73%) seu número de urna e os que citou o número errado (5%). A pesquisa também aponta que 23% citou o número corretamente. Veneziano foi eleito pelo PSB em 2018 e retornou aos quadro do MDB ano passado, após a morte do senador José Maranhão.

Nilvan Ferreira (PL), dentre os quatro melhores colocados na pesquisa Ipec é o que tem o maior percentual do que teve o número citado errado na pesquisa. O candidato era do MDB na eleição passada, filiou-se ao PTB e acabou migrando para o PL junto com Bolsonaro. Neste cenário, 29% estão antenados sobre qual o seu partido atualmente e 63% não sabem ou não responderam qual seria ele.

>>Segunda pesquisa Ipec para governo da Paraíba: João tem 35%; Pedro, 20%; Veneziano, 15%; e Nilvan, 14%

Ainda conforme a pesquisa, dos que disseram que vão votar no governador João Azevêdo (PSB), 61% afirmaram não saber (56%) o nome do candidato à reeleição pelo PSB ou afirmaram o nome incorreto (5%) do partido. Apenas 39% citou o número correto.

Em segundo lugar nas pesquisas, Pedro Cunha Lima (PSDB) tem o maior percentual dentre os que sabem o seu número de urna: são 42%. Apesar disso, 53% não sabe ou não respondeu e outros 6% citou o número errado, o que corresponde a 59%. Dos quatro melhor colocados é o único que não trocou de legenda, o que pode repercutir neste consciente do eleitorado.

Veja também Sancionada lei que acaba com limite de procedimentos cobertos por planos de saúde

Confira na íntegra os dados da pesquisa Ipec:

Senado

Para a disputa ao Senado, o candidato primeiro colocado e mais conhecido do eleitorado obteve o pior percentual de acertos no número de urna pelo eleitoral. Apenas 18% acertou o número da sua nova legenda de Ricardo Coutinho (PT), enquanto os outros dois principais concorrentes, Efraim Filho (União) e Pollyanna Dutra (PSB), obtiveram, respectivamente, 26% e 27% de proporção de acertos do eleitorado em relação ao número do partido.

Ricardo Coutinho também lidera quando se trata dos seus eleitores que não sabem ou não responderam qual o seu número de urna ou erraram o numeral na entrevista. Este universo é de 82%. Já o segundo colocado nas pesquisas, Efraim Filho tem o maior percentual de eleitores que acertaram seu número, embora a legenda seja nova, fruto da fusão do DEM com PSL.

Pollyanna Dutra (PSB) lidera na situação em que o eleitorado mais citou errado o número e fica no meio quanto ao percentual de número dito correto (26%) na pesquisa e dentre os que não sabem ou não respondeu (69%).

Confira na íntegra os dados da pesquisa Ipec:

A pesquisa

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 21 de setembro de 2022. Foram entrevistados 800 votantes. A margem de erro máxima estimada é de 3 (três) pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro. A pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba sob o protocolo Nº PB01979/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-03015/2022.

Ipec

O Ipec – Inteligência em Pesquisa e Consultoria LTDA é o instituto criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as atividades.

Pesquisa IPEC

ricardo coutinho

Veneziano

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

Em observância à Legislação Eleitoral, o Jornal da Paraíba não publicará os comentários de nossos internautas. Nosso Jornal entende a necessidade de se garantir a isonomia eleitoral, de modo que voltará a exibir tal espaço após o período eleitoral.

Leia também

Conversa Política

Entrevista na CBN Paraíba: Adjany quer a revisão da dívida pública do estado

A proposta foi apresentada em entrevista na CBN Paraíba, a apresentadora Carla Visani e os jornalistas Angélica Nunes e Carla Arantes.

Conversa Política

Decisão de voto segue definitiva para 63% dos eleitores da Paraíba, diz Ipec

De acordo com a pesquisa Ipec, encomendada pela TV Cabo Branco, resta ainda 35% que declararam que podem podem mudar de candidato até o dia da eleição.

Conversa Política

Pesquisa IPEC: governo João Azevêdo é ótimo e bom para 38% dos eleitores

De acordo com a sondagem, caiu o percentual de eleitores paraibanos que acham o governo ruim de 10% para 7% e aumento, de 13% para 14% os que acham o governo péssimo.

–>

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter