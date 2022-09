Cancelado o concurso público da Câmara Municipal de Cuité de Mamanguape

Compartilhe















O concurso público da Câmara Municipal de Cuité de Mamanguape, no Litoral Norte da Paraíba, foi cancelado. Ao todo, eram oferecidas nove vagas distribuídas entre os níveis fundamental, médio e superior. O comunidade oficial aconteceu na última quarta-feira (20).

>>> Veja a íntegra do comunicado sobre o cancelamento

Segundo a Presidência da Câmara Municipal de Cuité de Mamanguape, o cancelamento aconteceu por causa de uma recomendação do Ministério Público da Paraíba (MPPB), que constatou fraudes no processo licitatório que resultou na contratação da empresa organizadora do certame.

Veja também Prazo para inscrições no concurso público da Prefeitura de Passagem termina nesta quarta (21)

Conforme o comunicado, as taxas pagas pelas inscrições – nos valores de R$ 70, R$ 85 e R$ 100 – serão ressarcidas pela organizadora.

Para que possam receber a devolução, os candidatos devem entrar em contato com a empresa pelo e-mail contato@advise.net.br. O assunto da mensagem deve ser “Devolução da Taxa de Inscrição – Cuité de Mamanguape”. Na no texto, deve informar nome completo, número de inscrição e dados bancários ou código Pix.

O concurso teve o edital divulgado em julho deste. Os salários oferecidos variavam entre R$ 1.212 e R$ 1.818.

câmara

cancelado

CONCURSO

Cuité de Mamanguape

municipal

Jornal da Paraíba

